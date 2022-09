Entrevista/ Vagner Federal

Quem é Vagner Federal? Vagner Gomes da Silva é filho de Nova Fátima e cidadão FEIRENSE; Mora há mais de 30 anos no bairro CONCEIÇÃO e tem muitos serviços prestados à sociedade na área de SEGURANÇA PÚBLICA em FEIRA DE SANTANA.

1 – Caso eleito, qual será a principal bandeira do seu mandato?

Segurança pública e educação. Sou policial há mais de 25 anos, fui bombeiro militar, policial militar e atualmente sou policial rodoviário federal; Também sou professor , graduado em Letras com Inglês pela UEFS. Precisamos fortalecer as instituições de Segurança Pública e valorizar os policiais e professores. A sociedade baiana carece de muita atenção nessas áreas.

2 – Feira de Santana é sua principal base eleitoral? O que pretende fazer pelo desenvolvimento da cidade?

Estou muito confiante no eleitor feirense nos colegas da PRF. Atualmente, sou o Delegado representante da categoria PRF na Bahia e, assim como tive o apoio nas eleições sindicais, espero poder contar novamente com o apoio nesta eleição.

Cheguei em Feira em 1988, tenho muitos amigos e grande parte do meu tempo de trabalho foi e está sendo aqui. Fui agraciado com o título de cidadão feirense em 2015 e espero também contar com o eleitorado feirense para poder elevar ainda mais a representatividade do município de Feira de Santana. Se o eleitor focar nos candidatos da terra, temos condições de eleger vários candidatos que podem elevar Feira de Santana a um patamar de acordo com o tamanho da nossa cidade. Desenvolvimento em infraestrutura é fundamental e irei continuar lutando pela duplicação completa do anel viário e ampliação do nosso aeroporto.

3 – Na sua opinião, qual principal problema da Bahia atualmente e o que o senhor pode fazer pra ajudar?

Sem dúvida, Segurança Pública. A Bahia é um dos Estados mais violentos do país e Feira de Santana é o município mais violento do Estado. Como disse anteriormente, vamos fortalecer as Instituições de Segurança Pública, valorizar os policiais, investir em tecnologia e inteligência policial, promovendo capacitação técnica e aumentando a qualidade do serviço prestado à população.

4 – Qual é a estimativa de gastos para a sua campanha?

Cerca de 30 mil reais. Infelizmente, existem muitas discrepâncias na distribuição do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha). Os partidos têm total autonomia para distribuir a verba e isso inviabiliza a maior parte das candidaturas. Poucos recebem muito e muitos recebem pouco ou nada. Essa é a realidade.

5 – Quem o senhor apoia para Governador e para Presidente?

Estou filiado ao AVANTE, que apoia Jerônimo e LULA; Estou seguindo as orientações do partido e acredito que, no momento, sejam as melhores opções para a Bahia e o Brasil.