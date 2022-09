OAB Feira faz representação contra juiz da 3ª Vara das Famílias

A OAB Subseção Feira de Santana apresentou representação em face do magistrado da 3ª Vara das Famílias da comarca, ante à negativa de atendimento presencial à advocacia.

Além da representação foi realizada reunião virtual entre a diretoria da Ordem e a juíza corregedora Dra.Patrícia Didier, no dia 29 de agosto, a qual resultou na instauração de processo administrativo disciplinar junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

A juíza corregedora informou que as situações veiculadas serão apuradas e salientou acerca da necessidade da advocacia reportar todas as reclamações à corregedoria do Tribunal através do sistema PJECOR, que é o canal oficial de reclamação.

Vale ressaltar que a OAB Subseção Feira de Santana tem acompanhado a Correição que está acontecendo desde a última sexta-feira (2) junto ao Cartório Integrado e à 3ª Vara das Famílias, bem como acompanhará a Correição que ocorrerá junto ao Cartório de Registros Públicos.