CAPS III em nova estrutura e com mais de 9 mil pacientes cadastrados

O Centro de Atenção Psicossocial João Carlos Lopes Cavalcante (CAPS III) está funcionando em sede própria. Agora, os pacientes podem ser atendidos na rua Alameda das Pedras, S/N, bairro Olhos D’água. O órgão é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente são 9.409 pacientes cadastrados na unidade e cerca de dois mil recebem acompanhamento direto por uma equipe multiprofissional, composta por médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e terapeutas ocupacionais. Os profissionais avaliam o quadro do paciente e indicam o tratamento adequado para cada caso.

A nova estrutura é ainda mais adequada para o atendimento à comunidade e possui consultórios, leitos de observação e internação, tanto para o período diurno quanto noturno, com funcionamento 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana.

Na unidade são disponibilizados atendimentos gratuitos à saúde mental especializada, no tratamento e inclusão social de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. No local também são disponibilizados atendimentos individuais, oficinas, grupos terapêuticos e a dispensação de medicamentos.