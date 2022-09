Em Feira fusquinhas antigos participam do desfile do 7 de setembro

Em Feira de Santana as pessoas foram à avenida Presidente Dutra para o tradicional desfile do 7 de Setembro que foi aberto pelos soldados do 35 Batalhão de Infantaria a que se seguiram diversos pelotões civis e militares, incluindo uma passeata de fusquinhas antigos. Pela avenida também passaram guinchos e outros automóveis, numa verdadeira caracaterização da vocação rodoviária do Município. O prefeito Colbert Filho assistiu ao desfile e ressaltou a importância das comemorações para manter vivo o espírito de patriotismo.

Em Salvador, os atos de celebração aconteceram pela manhã em um percurso entre o Largo da Graça à Praça Castro Alves, no centro da capital baiana. O governador Rui Costa esteve presente no desfile cívico-militar, quando a Polícia Militar (PMBA) apresentou seu novo uniforme e padrão estético das viaturas. O ato foi aberto pelos ex-alunos dos Colégios da Polícia Militar (COM), com apresentação da Banda de Música da PM Maestro Wanderley, do Grupamento do Comando, Guarda-Bandeira e Academia de Polícia Militar (APM). Ambos os festejos contaram com a participação de fanfarras.

fotos: Izinaldo Barreto/Secom-FSA