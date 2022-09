Baixa taxa de renovação política na Bahia na eleição de 2018

Nas eleições de 2018 a Bahia teve a menor taxa do país de renovação de mandatos na bancada da Câmara Federal, 37%. Essa tendência se repetiu na Assembleia Legislativa onde dos 63 deputados estaduais eleitos, 24 eram novatos e os outros 39 (62%) já exerciam mandatos na casa.

Para este a expectativa nacional, segundo pesquisa divulgada pelo jornal “Valor”, a expectativa supera os 60% de renovação na Câmara contra 52% da última eleição,2018. O levantamento geral das eleições daquele ano feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) mostrou que 267 novos deputados federais assumiram o mandato.

Naquela eleição os estados com as menores taxas de renovação foram Bahia ( 37,5%), Piauí (40%), Rio Grande do Sul (41,9%), Maranhão (44,4%), São Paulo (44,2%), Paraná (46,6%) e Minas Gerais (48%). Nos demais estados, as taxas de renovação para a bancada na Câmara foi de 50% ou mais.