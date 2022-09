Desembargadora Gardênia canta hinos em concerto lítero-musical em Salvador

A 1ª Vice-Presidente do Poder Judiciário da Bahia (PJBA), Desembargadora Gardênia Duarte, acompanhada pela orquestra da Polícia Militar da Bahia, interpretou os Hinos do Brasil, da Bahia e do Senhor do Bonfim, no Concerto Lítero-Musical, promovido pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) nesta semana de comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil. O evento aconteceu na sede do IGHB, que tem como presidente o ex-deputado e diretor do jornal Tribuna da Bahia, Joaci Góes.

A interpretação dos cânticos heroicos – os Hinos do Brasil, da Bahia e do Senhor do Bonfim – foi precedida de exposições sobre suas origens e seus autores, feitas, respectivamente, pelo Almirante Humberto Caldas da Silveira Junior, Comandante do Segundo Distrito Naval; pelo General Marcelo Guedon, Comandante da 6ª Região Militar; e pelo Padre Edson Menezes, Reitor da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim.

Dando continuidade à celebração da independência, o IGHB realiza, também, com o apoio da Câmara Municipal do Salvador, a 22ª edição da Semana da Memória Musical, entre os dias 6 e 9 de setembro.

Os encontros serão transmitidos pelo canal do IGHB no YouTube. O Instituto está localizado à Avenida Joana Angélica, 43 – Piedade.

Mais informações no site www.ighb.org.br