Espetáculo de Kitute Coelho mostrou na FLIFS a inovação do Cordel

Na Praça do Cordel, na FLIFS, penúltimo dia do Festival, o show de Kitute Coelho com seu cordel e musicalidade, tudo envolto pelo rock rural, o pop, forró e o abençoado samba-de-roda com influência da melhor raiz. Com o projeto “PsiCordélicos” Kitute Coelho e banda (Irênio Neto na guitarra, Roberto Aranha na bateria e Rodrigo Dantas no baixo) vestem a alma com o “melhor brim” e mostram um trabalho inovador, instigante, com presença marcante da Literatura de Cordel. O artista de Irará exibe a métrica das rimas exatas do cordel mas aliadas também à sonoridade e ao ritmo, às vezes desconcertante, dos versos dessa poesia popular que é ao mesmo tempo música, show e espetáculo. Conheça mais e acompanhe o artista nas redes sociais @coelhokitute

