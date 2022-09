Kareen Mendes lança ‘Feira da Rua’ hoje nas plataformas e no Teatro do SESC

A cantora e compositora Kareen Mendes declara seu amor à Feira de Santana na sua nova canção “Feira da Rua”, que chega às plataformas digitais HOJE, sexta-feira (09) e em show autoral da cantora às 18h30, no Centro Cultural SESC, no centro de Feira de Santana.

“Feira da Rua é a minha homenagem a essa cidade que tanto me deu e que faz aniversário este mês. Nesta canção, eu quis falar o que é Feira de Santana para mim. Histórias e símbolos que são muito importantes, que se tornaram referência, como Senhora Santana, Lucas da Feira, Festival Feira Noise e o Beco da Energia, por exemplo”, explicou Kareen. A artista ainda destaca na letra a forte vida cultural que a cidade tem e da qual ela faz parte intensamente.

A surpresa em “Feira da Rua” é a participação especial do radiojornalista Elsimar Pondé lendo um poema, que flerta com os elementos tradicionais da região e o contemporâneo, que estão presentes nos arranjos e mixagem. “Essa música traz nos arranjos e orquestração elementos do que chamamos de samba rural. Criamos um encontro entre o samba de caboclo, tocado por Luizinho do Jêje, o surdo, que traz a marcação do samba carioca, o acordeom e a linha de violão de chula, típica da região, representando os elementos rurais e rústicos.”, explicou Alex Mesquita, que assina a direção musical, guitarras e arranjos das cinco músicas EP.