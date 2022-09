MOC comemora 55 anos com palestra sobre fome e show de Canindé na UEFS

Criado em 1967, o Movimento de Organização Comunitária – MOC é uma organização não governamental que surgiu com o objetivo de organizar as comunidades carentes de Feira de Santana. No decorrer da década de 1970, o foco de atuação se deslocou para as comunidades rurais do Semiárido baiano, especialmente na Região Sisaleira. Hoje, presente nos Território do Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão, busca pelo desenvolvimento sustentável desenvolvendo ações de fortalecimento da sociedade civil, da agricultura familiar, dos direitos de mulheres, homens, jovens, crianças e adolescentes, da educação do campo, da comunicação comunitária e do acesso à água, agroecologia e alimentação saudável.

Entre os próximos dias 13 e 15, realizará a cerimônia comemorativa de seus 55 anos de história, na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, tendo como convidada especial Sandra Maria Chaves, que tem experiência na área de Nutrição, que dará uma palestra sobre o cenário da fome no Brasil, dia 14 ás 19 horas,

Além da palestra nos três dias de celebração acontecerão diversas atividades à exemplo da “Feira de Saberes, Sabores e Fazeres por um Sertão Justo”, seminários, oficinas, palestras, manifestações artísticas e culturais. Além disso, contará com um grande show do cantor Canindé, no espaço Hangar da UEFS, no dia 14 ás 21 horas.