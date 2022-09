Prefeitura de Feira limpa riachos afluentes do Rio Jacuípe

A Prefeitura de Feira de Santana fez uma retirada de lixo do Riacho da Espuma, que vai da Queimadinha até o rio passando pela Rua Nova, e entre o material removido no trecho à altura do Shopping Popular/Centro de Abastecimento, retirou do canal um cavalo morto. Cerca de 20 riachos/canais estão no perímetro urbano e fazem parte da Bacia do Rio Jacuípe. Os trabalhos estão sendo coordenados entre as secretarias de Meio Ambiente (SEMMAM) e Serviços Públicos (Sesp), em parceria com a Sustentare.

Foto:Jorge Magalhães/Secom