MAP está aberto hoje e amanhã para a Mostra da Diversidade de Feira

O Mercado de Arte Popular de Feira de Santana, o MAP, está aberto neste sábado e, extraordinariamente, amanhã, domingo, para a Mostra de Diversidade Cultural, um evento realizado todos os anos pela ONG Favela é Isso Aí, com o patrocínio da Belgo Bekaert Arames, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Fundação ArcelorMittal.

Neste sábado, o primeiro dia, q a programação começa às 10 horas e segue até às 20h. As apresentações serão do Grafitti Arte Feira; Circuito do Violão 2022, com Dionorina; Itan dos Ibejis, com Juliana Ferreira; show Cabaça de Sons Feirenses, com Chuá de Cabaça; show Levanto, com Roberto Kuelho; Feira Urban Dance; e Batalha no Portal, do Coletivo da Baixada.

Para encerrar a noite, será exibido o filme Moradores, da Nitro Imagens, parceira da Mostra nesta edição, que se propõe a homenagear as pessoas que vivem em Feira de Santana, contando suas histórias de amor com a cidade. No período de 3 a 8 de agosto uma equipe de fotógrafos, videomakers e jornalistas esteve em uma tenda montada ao lado MAP para fotografar e entrevistar os feirenses sobre suas memórias afetivas com o lugar em vivem e o resultado poderá ser visto dia 10.

Amanhã, domingo, a programação começa às 10 horas e a última atração sobe ao palco a partir das 16h40. O público poderá conferir o espetáculo de contação de histórias “Cantos do Sertão”, da Pipas Literarts; A Borboleta – performance circense autobiográfica, com Sandra Silva; show Charangada Baiana; apresentação Tambores, com Nilton Rasta e Zé das Congas; Bata do Feijão – SOPROCOS, da Companhia de Dança Contemporânea; “Vozes da Fêra”, com o Bando À Flor da pele; e o PodPapo de Periferia, especial Bando Anunciador, com Roça Sound.

Além dessas apresentações nos dias 10 e 11 de setembro, os grupos vão realizar diversas atividades como contrapartida social do edital, durante os meses de outubro e novembro, como parte da Mostra deste ano. Nesta edição as premiações totalizaram R$ 65 mil. De acordo com Tamylla Novais, Analista de Responsabilidade Social da Belgo Bekaert Arames, “as contrapartidas são uma forma de oportunizar mais pessoas para que tenham acesso aos produtos do projeto, democratizando e descentralizando as ações, que é o grande objetivo que sempre norteou o Programa Forma e Transforma”.