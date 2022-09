Roberto Kuelho puxa o ‘Trem da Alegria’ no Coité Folia neste domingo

O cantor e compositor baiano Roberto Kuelho é atração do Bloco Trem da Alegria em Conceição do Coité no próximo domingo (11), às 15h, junto com a cantora e artista performática Tia Lulú Palhacinha. O bloco faz parte do Coité Folia 2022, que começou no dia 8 e vai até o dia 11 de setembro. Dentre as participações no circuito do evento estão outros artistas e grupos consagrados a exemplo de Bell Marques, É o Tchan, Harmonia e Psirico.

Apresentando um repertório recheado com músicas infantis e temas animados de carnaval, ao lado da cantora e idealizadora do bloco, Tia Lulú Palhacinha, o artista está ansioso para participar do primeiro trio elétrico após o período pandêmico.

“O show no Coité Folia é muito importante, vai ser um momento de extravasar, de celebrar este novo momento que a gente está retomando as festas de rua. E o Bloco Trem da Alegria é um bloco que já tem tradição na cidade e há uma expectativa muito grande pela nossa apresentação. Então a gente pretende agitar e extravasar ao lado da tia Lulú Palhacinha. Vai ser um show que a gente vai transmitir muita alegria”, comenta Roberto Kuelho.

Sobre Roberto Kuelho – O cantor e compositor baiano Roberto Kuelho e se destaca na música baiana. Kuelho foi um dos ganhadores do prêmio Palco MP3 com o CD “Sense Bulir”, foi finalista do projeto “Impulso UBC 2022”, em uma seleção que reuniu mais de mil artistas da nova música brasileira e selecionou 100 artistas para treinamento exclusivo com os maiores nomes do marketing e show business atual. Inovador, Kuelho mistura ritmos latinos com a música baiana, seu estilo ganhou o apelido de “pop com dendê”. Como compositor, suas canções já foram gravadas por bandas como Saia Rodada, É o Tchan, Terra Samba, Psirico, Cavaleiros do Forró e Harmonia do Samba. Atualmente em carreira solo, seus trabalhos somam mais de 2 milhões de streams nas plataformas digitais.