Oposição quer anular decreto de Colbert que nomeou Procuradora interina

Através de um Decreto Legislativo que será votado na sessão de amanhã, terça-feira, os vereadores de oposiçao querem anular um decreto do Poder Executivo que nomeou, interinamente, como Procuradora Geral do Município de Feira de Santana, a chefe-de-gabinete da Procuradoria, Caroline Suzarte Cotias Freitas. A pauta é o desdobramento da queda-de-braço realizada entre vereadores de oposição e o prefeito Colbert Filho (foto) que resultou no afastamento de Moura Pinho que agora ocupa a chefia de uma agência reguladora municipal.

A provável aprovação do Decreto amanã na Câmara, já que a oposição ainda parece deter a maioria dos votos, poderá ser judicializada, a se deduzir pelo comportamento do Executivo em situações anteriores de conflito entre os Poderes. Como a campanha política toma o tempo e as atenções, esse Decreto pode ganhar o noticiário e ocupar espaço na tribuna da Câmara com aquela voracidade crítica que tem sido a tônica da Câmara nessa legislatura. Ou não. Na pauta gera da sessão ordinária de amanhã estão também concessões de Comendas Maria Quitéria e títulos de Cidadania Feirense.