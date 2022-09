Da pequena padaria familiar a uma grande fábrica de biscoitos

Uma pequena padaria se tornou uma grande fábrica de biscoitos que atende a quase metade dos municípios baianos. O sucesso dos Biscoitos Itália é fruto da visão de futuro, já que a escolha da cidade onde se instalar foi fundamental. Feira de Santana tem o maior entroncamento rodoviário do interior do nordeste, fator que impulsiona os negócios. Segundo o empresário Joseney Sala Andrade, dos Biscoitos Itália, há 45 anos Feira de Santana já chamava atenção de empreendedores por conta da sua localização.

A história começou em 1977. O pai de Joseney, José Francisco, veio do município de São Miguel das Matas, onde tinha uma padaria, para empreender em Feira de Santana. “Ele foi além do seu tempo. Resolveu mudar de vida, quis expandir. Pesquisou algumas cidades e escolheu Feira de Santana pela localização, que favorece o escoamento da produção”, contou Joseney, em entrevista para Jorge Biancchi, no quadro “Hora do Empreendedorismo” na rádio Princesa FM.

Na época, década de 70, a cidade já se tornava um polo de logística. “A cidade tem o cruzamento com três rodovias federais, o que facilita o contato com os fornecedores”, explicou o empresário.A partir de 1980, José Francisco passou a dividir a gestão da empresa com os filhos. Na década de 1990, a fábrica saiu do bairro Brasília, instalando-se no Centro Industrial do Subaé (CIS). A partir daí, ampliou a produção e o leque de clientes.

Já nos anos 2000, a Itália modernizou a sua fábrica e ampliou a divulgação da marca. Atualmente, segundo Joseney, o foco é manter a ideia de um biscoito antigo e de tradição e, ao mesmo tempo, avançar a divulgação para conquistar os clientes mais jovens. Hoje os Biscoitos Itália alcançam 40% do território baiano. “Vamos aumentar a área de atuação na Bahia e ampliar para outros estados”, relatou Joseney.

Segundo o empresário, o diferencial para se manter em um mercado tão competitivo é a qualidade no atendimento. “O grande diferencial, desde que começamos, sempre foi o atendimento. Enquanto os concorrentes atrasavam, a gente sempre cumpria os prazos no atendimento. Nós adquirimos essa confiança entre os clientes e mantivemos a qualidade”.

Jorge Bianchi é radialista, âncora do programa e site De Olho na Cidade onde foi originalmente publicada essa matéria.