Igreja dos Remédios só reabre após reforma emergencial autorizada pelo IPAC

Monsenhor Luiz Rodrigues aguarda do IPAC o parecer dos arquitetos que visitaram a igreja dos Remédios,em Feira de Santana. A visita aconteceu há apenas 15 dias mas a igreja foi interditada por decisão da Arquidiocese em setembro do ano passado. Foi uma decisão baseada em dois engenheiros, paroquianos, que atestaram o perigo aos fiéis em caso de uso continuado.Os arquitetos do IPAC, segundo o Monsenhor, confirmaram o acerto da decisão. Como a Igreja é tombada como Patrimônio Artístico Cultural da Bahia, um dos poucos imóveis nessa condição em Feira, os problemas estruturais que ela apresenta só podem ser resolvidos com liberação formal do instituto. Uma solução emergencial, que permita reabrir a igreja, foi informalmente acordada pelos engenheiros e arquitetos: é realizar uma espécie de anteparo no local mais afetado para depois se proceder a um desejado restauro geral no imóvel. A última restauração dos Remédios foi realizada há cerca de 20 anos.

