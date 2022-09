Aprenda a fazer acarajé com uma baiana de verdade!

A ABAM – Associação Nacional das Baianas de Acarajé, está realizando a Oficina de Acarajé, na sua sede no Belvedere da Sé, Praça da Sé, com direito a visitação ao Memorial das Baianas e degustação ao final das oficinas. As aulas acontecerão nos dias 16, 21, 22 e 23 de setembro, das 9h às 12h, e a taxa de inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais) por pessoa. São 20 vagas por cada dia de oficina. Para se inscrever basta ligar para 71 3322 9674 / 71 99990-3488 ou enviar e-mail: baianas@baianas.org.

Fundada em 1992 como uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, cuja finalidade e objetivo principal são a promoção dos meios necessários ao desenvolvimento e bem estar de suas associadas. O trabalho da Associação é voltado para a profissionalização e, em função desta iniciativa, já consta com um “Selo de Qualidade”. Hoje a entidade conta com aproximadamente 4.000 baianas filiadas e as capacita com cursos profissionalizantes, ajudando na solidificação e manutenção dessa tradição.

Possui núcleos nas cidades baianas de Alagoinhas, Caetité, Camaçari, Cruz das Almas, Dias D´Ávila, Ilhéus, Itaparica, Jaguaquara, Lauro de Freitas, Mar Grande, Maragogipe, Santo Amaro da Purificação, Santo Antônio de Jesus, Saubara, Simões Filho e Vera Cruz e também em Brasília, João Pessoa, Manaus e Porto Alegre. Já as cidades de Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo contam com uma estrutura própria de associações como a ABAM.