Tem cheiro de brigadeiro e bolo quentinho no Qualifica Rural

Olhares atentos e ouvidos aguçados de quem não quer perder um detalhe. No preparo da receita, aquele segredinho, o chamado “pulo do gato”, faz toda diferença. Um grupo de mulheres da comunidade Sete Portas, em Jaguara, foi para a cozinha aprender a confeitar. O curso está sendo viabilizado pela Prefeitura, por meio do Qualifica Rural, em parceria com o Senar.

Foram quatro horas de aulas teóricas, onde aprenderam questões de boas práticas e como deve ser feita a higienização do ambiente de trabalho e dos utensílios usados para manusear os ingredientes, para no dia seguinte levar a mão à massa.

Em meio a assadeiras, espátulas e ingredientes dispostos na bancada, a instrutora do Senar Emília Monteiro vai explicando cada detalhe para o preparo do bolo. Com auxílio de um fuer mostra para as atentas alunas como deve ficar a consistência da massa.

“Ensinamos passo a passo. Desde a mistura dos ingredientes, prensagem, colocar o recheio a confeitar”, diz. As alunas aprendem também a quantidade de massa despejada para o tamanho da forma e o tempo ideal de assar. São truques que fazem a diferença no resultado.

Valdinere Carvalho, 45 anos, vive da agricultura. Planta milho, feijão e abóbora na comunidade Sete Portas. Agora, vê no Qualifica Rural uma oportunidade também de geração de renda.

“A intenção com este curso é de me aprimorar. Pretendo colocar em prática tudo o que tenho aprendido e, quem sabe, me tornar uma microempreendedora. Toda caminhada começa um simples passo”.

O Qualifica Rural é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos (Seagri) com a proposta de levar qualificação para o homem do campo. É disponibilizado às associações rurais cadastradas no órgão municipal.

“A intenção do Governo Municipal é potencializar a relação com a zona rural, fortalecendo as associações e proporcionando ao homem e a mulher do campo cursos gratuitos que atendam suas necessidades”, pontua o secretário de Agricultura, Pedro Américo.