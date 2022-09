ACM Neto diz que vai ser “governador parceiro” de Feira

ACM Neto citou Zé Ronaldo nos últimos minutos da entrevista que concedeu nesta sexta-feira,16, ao programa Acorda Cidade, na Rádio Sociedade FM, 102.1, de Feira de Santana. O candidato ao governo do Estado falou por telefone, de Jequié, onde está em campanha. ACM citou Zé Ronaldo, rapidamente, nos últimos minutos de despedida da entrevista, quando disse que vai ser um “governador parceiro” de Feira e trabalhar com o ex-prefeito. O candidato da União Brasil (UB) não se preocupou em afagar ronaldistas que migraram para o candidato bolsonarista João Roma depois que Ronaldo foi preterido da chapa majoritária de Neto. As perguntas foram temáticas e não houve interrupção do entrevistado. ACM falou sobre educação, quando ressaltou o fato de Jerônimo, seu adversário petista, ter sido secretário de Educação e a Bahia apresentar índices lastimáveis no setor. Como “novidade” falou de um “Fundo” para ajudar os municípios, sem detalhar de onde virão os recursos. Sobre a regulação na saúde disse que não iria acabar com ela mas prometeu acabar com as filas e priorizar atendimentos de urgência, além de construção de hospitais regionais e micro-regionais. E sobre segurança pública, em resumo, disse o mesmo do mesmo: mais policiais, aumento de salários para policiais, mais armas e tecnologia e fechou com a clássica: “não dá pra polícia prender e a justiça soltar”. O Acorda Cidade com a entrevista de ACM Neto completou o ciclo de entrevistas com os candidatos a governo da Bahia.