O cantor Djalma Ferreira faz aniversário hoje.Figura do mundo artístico muito festejado e admirado. Por uma bonita coincidência, é a mesma data de aniversário de Feira de Santana. A “Princesa do Sertão” faz 189 anos de emancipação política. Já a idade do cantor feirense é um mistério guardado a sete chaves… rs O BF manda um abraço aos aniversariantes.

