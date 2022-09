Nesse mês de outubro o samba forrozado de Bié dos 8 Baixos chega na França através do documentário áudio visual sobre o artista popular de Feira de Santana produzido e dirigido por Uyatã Raira e Eduarda Gama. O filme com o sanfoneiro será exibido em uma Mostra de Cinema Brasileiro que acontece na cidade de Nice, reunindo três filmes documentais e contemporâneos do Brasil.

