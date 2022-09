‘Lucas da Feira: O sujeito antes do mito’ em exibição no Teatro do Cuca

Na próxima sexta e sábado, está em cartaz a peça “Lucas da Feira: O sujeito antes do mito“, um espetáculo realizado pelo Grupo Recorte de Teatro de Feira de Santana. São 14 atores em cena. A apresentação acontece nos dias 23 e 24 de setembro, às 20H, no Teatro CUCA e os ingressos poderão ser adquiridos pelo Sympla ou na bilheteria do teatro no dia do espetáculo. Em seu enredo, a peça teatral conta a história de Lucas da Feira, uma figura mitológica de Feira de Santana na primeira metade do século XIX, chamando atenção da Bahia e do Brasil sendo considerado, por muitos, dono das matas de Feira, Cachoeira e São Gonçalo. O Grupo Recorte de Teatro surgiu em 2014 com o espetáculo “Encarceradas”. O primeiro trabalho de autoria do Diretor Fernando Souza, teve sua estreia em setembro de 2014 e traz a realidade feminina nos presídios brasileiros.Além disso, o grupo também tem em seu currículo participações em festivais e projetos culturais como: FENATIFS, 4×4, Feira Tem Teatro, Se Mostra Interior e o Festival do Interior da Bahia, onde foi indicado ao Prêmio Braskem de Teatro com o espetáculo “Encarceradas” na categoria Espetáculo do Interior.

Relacionado