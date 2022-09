Encontro de Advocacia do Sertão na Faculdade Anísio Teixeira

Está acontecendo até esta quinta-feira,(22), no auditório da Faculdade Anisio Teixeira (FAT), o 3º Encontro da Jovem Advocacia do Sertão. O evento, voltado para estudantes de Direito, bacharéis e advogados(as), é organizado pela OAB Subseção Feira de Santana, em parceria com o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia (CCJA), e apoio da Seccional da OAB com o seu respectivo CCJA.

Nomes como Cristiane Morgado, Renato Porto, Brenda Viana, Márcio Nissim, Luís Viana, Marcus Rodrigues, Gabriela Pereira, Marcos Silva, Gabriela Macedo, Sarah Barros, Hermes Hilarião, entre outros são os que compõem o quadro de palestrantes do evento. As inscrições do evento ainda estão abertas e podem ser feitas através do Sympla, pelo link: https://www.sympla.com.br/3-encontro-da-jovem-advocacia-do-sertao__1665651?share_id=4ahoo.

Haverá painéis de palestras com temas variados nos dois dias, sendo que, no dia 21, as palestras serão realizadas das 18:00 às 21:00, e no dia 22, das 9:00 às 20:00. O evento terá carga horária de 16 horas, com certificado.

O cronograma do evento engloba, hoje à noite (21), dois painéis com palestras sobre “perspectivas e desafios nas eleições de 2022” e “o superendividamento do consumidor como oportunidade para novos advogados”. Amanhã (22) serão discutidos os temas “como lidar com o machismo estrutural”, “empreendedorismo jurídico dentro dos limites éticos da profissão”, “precificação de honorários” e “direito de família”.

Também serão discutidos os seguintes temas divididos em painéis: “desafios do início da carreira”, juizados especiais”, “marketing jurídico”, direito tributário”, e “audiência trabalhista: dicas e estratégias”.

O presidente da OAB Subseção Feira, Raphael Pitombo, destaca que esse é um grande evento realizado pela instituição que busca fomentar e difundir o conhecimento. “É um encontro que já faz parte do calendário jurídico da Bahia, contando com grandes nomes do cenário da advocacia nacional que estarão em Feira de Santana nestes dias para falar para a jovem advocacia”, afirma.

A vice-presidente, Lorena Peixoto, ressalta que este terceiro encontro demonstra, mais uma vez, o quanto a OAB se preocupa com a jovem advocacia. “Se preocupa também com as suas demandas e com os desafios que os(as) colegas advogados(as) encontram quando iniciam sua vida profissional”, declara.