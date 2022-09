Zé Ronaldo aparece em ‘piseiro’ de Geilson e grava vídeo no Instagram

Apesar de não ser com aquela intensidade da pré-campanha o ex-prefeito Zé Ronaldo está em campanha pedindo votos para ACM Neto para governador e Cacá Leão ao Senado. Na terça-feira, após alguns dias sem ser visto em eventos, Zé Ronaldo “apareceu” em concentração do candidato à reeleicao deputado estadual Carlos Geilson no bairro do Jardim Cruzeiro, em Feira. Seguindo “a moda” política do momento, o evento é animado pelo ritmo do piseiro, “Piseiro de Geilson”. No evento também estava o candidato a deputado federal de Zé Ronaldo, o empresário Zé Chico. No mesmo dia, Ronaldo gravou um vídeo pedindo votos para a chapa majoritária.

