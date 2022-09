Carreatas criam clima de vitória e Otto Alencar fala em repetir 2014

“É no primeiro turno”, gritava o deputado Zé Neto na passeata que encheu ruas do centro de Feira de Santana ontem à tarde. “A onda da vitória avança na Bahia”, discursou Otto Alencar mais tarde em comício em outra cidade da região, Conceição da Feira. Pela manhã, na cidade histórica de Ipirá, os candidatos do “time de Lula” também pediram votos criando um clima para ganhar no “primeiro turno”. As pesquisas divulgadas ontem estimularam esse entusiasmo, além das multidões que a caravana do candidato do PT, Jerônimo Rodrigues levou pras ruas. Cresce também entre os governistas a ideia de que cenários parecidos no passado podem se repetir a favor de Jerônimo que começou bem embaixo nas pesquisas, embora a mais recente da Datafolha ainda mostre um quadro muito favorável para ACM Neto ganhar no primeiro turno. O senador Otto Alencar, candidato à reeleição é um dos que acredita a hipótese da “virada”: Não temos a menor sombra de dúvida que a onda da vitória desse time avança na Bahia, repetindo o mesmo fenômeno que vimos em 2014, quando me elegi para o Senado e Rui Costa para o governo”.

Foto:Ulisses Dumas/Divulgação