Gratuidade para os recenseadores do IBGE nos transportes públicos de Feira

Cerca de 500 recenseadores da fundação IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que trabalham no município de Feira de Santana vão se beneficiar com a gratuitade no transporte público municipal caso o prefeito Colbert Filho (MDB) sancione o projeto de lei aprovado hoje, quinta-feira,22, na Câmara de Vereadores, de autoria do vereador presidente da Casa, Fernando Torres(PSD). Conforme consta no projeto fica estipulado um total de duas viagens por dia, até o máximo de 20 (vinte) viagens ao mês para cada recenseador. São beneficiários, especificamente, os recenseadores do Censo 2022 devidamente registrados no instituto. Este benefício terá validade a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do município que deve acontecer até 31 de outubro de 2022. O projeto de lei estipula um prazo de 60 dias após a publicação da Lei para que a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT, publicar a portaria que regulamenta o modelo padrão dos documentos exigidos para a concessão do benefício, bem como os aspectos técnicos e operacionais para sua implementação. Pelo menos três cidades brasileiras já tomaram essa iniciativa, Curitiba, Cuiabá e Atibaia.

