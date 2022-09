Instituto Geográfico e Histórico da Bahia retoma o ‘Leitura sem Fronteiras’

Conquistar novos leitores e ampliar o número dos apreciadores da leitura por vários pontos da Bahia. É com este propósito que o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), retomou o projeto “Leitura Sem Fronteiras”, criado, originalmente, pela Academia de Letras da Bahia em 2019, pelo então presidente Joaci Goes, hoje à frente do Instituto Geográfico.

O projeto consiste na instalação de estantes com livros, em empresas privadas e públicas, condomínios, restaurantes, escritórios, consultórios, estacionamentos de mercados, de Shopping Centers, e em pontos de transportes coletivos, gratuitamente, para atender os mais diferentes leitores. O projeto foi concebido para operar nos 417 municípios da Bahia.

Para colocar em prática o projeto, o Instituto conta com o apoio da sociedade civil, pela doação de livros. “Além do estímulo à leitura, este projeto tem o caráter educativo, pois, para a retirada do livro do espaço, caso, no momento, não tenha outro para repor na estante, o leitor assume o compromisso moral e ético, consigo próprio, em devolver a publicação para manter viva a dinâmica da rede de leitores”, explica Joaci.

Ainda de acordo com o presidente do IGHB:. “Precisamos colocar o livro no centro das atenções gerais, de modo a fomentar a leitura em nosso país, que apresenta um dos mais baixos índices de leitores. Sabemos que a leitura tem o papel extraordinário de transformar as pessoas”, ressalta Joaci Góes.

O acervo bibliográfico que o IGHB disponibilizará ao público conta com milhares de volumes com conteúdos diversos, a exemplo de obras acadêmicas, científicas, poéticas, românticas, históricas, dentre outros estilos literários.

No site oficial do IGHB (www.ighb.org.br), os interessados encontrão todas as informações de como fazer doações e as empresas como se inscreverem para que no seu estabelecimento seja instalado o projeto biblioteca/estante.

