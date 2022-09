Ouvidoria Geral do Estado atende pelo aplicativo WhatsApp

Baianos e baianas poderão acessar os serviços da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) pelo aplicativo WhatsApp, 24 horas por dia, a partir da próxima segunda-feira (26). Através do número 0800 284 0011, o cidadão poderá fazer sua denúncia, reclamação ou elogio a qualquer órgão do Estado sem precisar aguardar atendimento. A ferramenta foi apresentada aos representantes das demais ouvidorias de secretarias e órgãos estaduais nesta quarta-feira (21), no auditório da Secretaria da Segurança Pública do Estado, no CAB.

A OGE é vinculada à Secretaria Estadual de Comunicação Social da Bahia (Secom) e tem o objetivo de manter um canal aberto com a sociedade para promover a defesa dos direitos e interesses do cidadão. A Ouvidoria Geral é composta por 219 ouvidorias e todas as comunicações são transmitidas para as ouvidorias independentes dos demais órgãos e secretarias, a depender da área a que o cidadão queira acionar. De acordo com o Ouvidor Geral, Jonival Lucas, “esse diálogo agora será mais rápido, com a entrada das manifestações pelo WhatsApp. Agora, com o Chatbot, o cidadão também poderá utilizar o aplicativo de mensagens, ampliando as formas de atendimento para 24 horas por dia e com a utilização de inteligência artificial. E nós vamos aprimorar, saber o que as pessoas estão solicitando, inclusive reclamações e agradecimentos. O Chatbot vai agilizar a prestação de serviços”, aponta.

Facilidade – Taís Duarte, executiva-comercial da Teledados, empresa que desenvolveu o mecanismo, destaca que a maioria das pessoas hoje tem acesso aos aplicativos de troca de mensagens. “O sistema foi construído para que a Ouvidoria Geral faça a filtragem das mensagens e direcione a demanda para o órgão ou secretaria responsável, agilizando o serviço, tendo um canal de comunicação que vai funcionar 24 horas por dia. E, ao contrário do que ocorre hoje, quando cada atendente só consegue dar atenção a um usuário de cada vez, esse número de atendimento agora será ilimitado”.

Após o primeiro contato do cidadão no WhatsApp, o atendente virtual da OGE solicita as informações necessárias e assegura ao usuário o registro da sua demanda, que poderá ser acompanhada também de forma automática. A ferramenta funcionará interligada ao Sistema de Ouvidorias (TAG) e vai garantir ainda mais sigilo de dados, especialmente em casos de denúncia. Além do novo atendimento via WhatsApp, o cidadão pode entrar em contato com a OGE pelo site www.ouvidoria.ba.gov.br , o 0800 284 0011, além do atendimento presencial e pelas redes sociais.

Foto: Fernando Vivas/GOVBA