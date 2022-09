Parque Erivaldo Cerqueira dá as boas-vindas à Primavera

O ambiente arborizado e tranquilo do Parque Radialista Erivaldo Cerqueira, o Parque da Lagoa, dá as boas-vindas à nova estação. Em meio ao jardim de bougainville e outras espécies de plantas e ao canto de patos e marrecos, crianças a adultos utilizam o espaço, seja a prática de atividade física, brincadeiras no parque infantil ou para simplesmente curtir a brisa durante o dia e o pôr do sol no fim da tarde. É um excelente espaço para diversão em família e descansar.

Além da arborização, no parque os animais também tem uma posição de destaque. Vivem submersos, outros vagando e também aqueles que estão quase sempre escondidos no extenso espaço verde de sua vegetação. São os cágados, preás e coelhos, além de patos, gansos, peixes, galinhas e iguanas. O Parque da Lagoa Erivaldo Cerqueira está situado às margens da avenida José Falcão da Silva. Funciona de terça-feira a domingo – às segundas é fechado para manutenção.

Foto: Jorge Magalhães/Secom