Zé Ronaldo quer carreata de manhã, tarde e noite na reta final em Feira

Zé Ronaldo já traçou o roteiro para os candidatos a deputado em Feira de Santana nesta reta final da campanha eleitoral: o “Careca’ quer carreata pela manhã, tarde e noite, e ele participando”, diz uma fonte da equipe de coordenação, revelando que a estratégia é intensificar as aparições do próprio Ronaldo, pedindo votos para os deputados e para a chapa majoritária. Ronaldo quer reverter a zero a migração de ronaldistas para João Roma, o candidato de Bolsonaro na Bahia e para não ser preterido, ou desprestigiado, num eventual governo de ACM Neto, deve mostrar desenvoltura eleitoral para formar bancada de deputados e diminuir a distância de Jerônimo, candidato do governo do estado que, tradicionalmente, é o mais votado em Feira, assim como Lula. Para deputado federal a expectativa de Ronaldo é em Zé Chico enquanto diversos candidatos a deputado estadual gravitam em torno do nome do ex-prefeito de Feira.

