Todas as cores de bandeiras cabem em Feira

Caminhando naturalmente pela avenida Getúlio Vargas, mais conhecida como centro da cidade me deparei com aspecto diferenciado dos dias comuns da Princesa do Sertão. Bandeiras coloridas, com fotos e mensagens de todos os partidos divulgando a imagens de seus candidatos. Nessa Feira tem de tudo “parece até a Feira de Caruaru” baião do saudoso Luiz Gonzaga. Na nossa Feira o melhor produto mostrado através das meninas que alegremente defendem o seu ganho temporário. Tem bandeira vermelha, verde e amarela, azul e branca representando as cores da Bahia. Só não vi bandeiras brancas que simbolizam a Paz e a preta que ninguém é doido pois significa luto. Na verdade, o principal objetivo é mostrar poderio político e prestígio no cobiçado colégio eleitoral da Terra de Lucas da Feira, segundo maior da Bahia com mais de quatrocentos mil eleitores. Quem não quer comer um pedaço desse bolo? Até porque sua localização geográfica e hospedeira de milhares moradores oriundos dos mais diferentes municípios da Bahia e demais Estados do Nordeste, possibilita aos representantes dessas bandeiras divulgarem seus números e nome em busca votos dessa população de várias origens. Essa é a maior prova de que na terra de Maria Quitéria qualquer um pode pisar e dizer que aqui também é meu lugar, deixando sem dúvida que muitos pretensos filhos da terra fiquem à ver navios no final de cada Eleição Geral.

Azevedo Junior é jornalista, diretor do semanário impresso “Municípios em Foto”