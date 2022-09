O escultor Tatti Moreno, autor dos Orixás do Dique do Tororó, em Salvador, tem pelo menos uma obra muito conhecida e amplamente visualizada em Feira de Santana embora não esteja localizada em espaço público: o Cosme e Damião que está no salão de entrada e caixas eletrônicos de uma agência bancária do Bradesco na rua Conselheiro Franco, no centro da cidade.

