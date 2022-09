‘Guerra’ de polícia com bandidos fecha unidade de saúde em bairro de Feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira informou no início da noite desta terça-feira, que a Unidade de Saúde da Família Liberdade I, II e III, no bairro do Feira 7 (Tomba) vinculada ao Programa Saúde na Hora – que funciona até as 21h – foi fechada mais cedo devido a insegurança na localidade, por conta de conflitos entre policiais e criminosos.

A medida visa preservar a integridade física dos profissionais de saúde e da população. Nesta quarta-feira, 28, a unidade volta a funcionar normalmente, com todos os serviços disponíveis, a partir das 8h, diz o texto divulgado no site da Prefeitura.