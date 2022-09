Malha ferroviária da Bahia permanece abandonada, denuncia o CREA

Em Carta Aberta sobre a Ferrovia Centro Atlântica, aprovada na plenária de 12 de setembro, que deverá ser apresentada aos candidatos ao governo do estado, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (CREA) denuncia o abandono da malha ferroviária baiana e pede a realização de sessões públicas presenciais antes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) permitir a renovação da concessão da malha baiana à Ferrovia Centro Atlântica

A malha ferroviária baiana concedida a FCA – Ferrovia centro Atlântica objeto principal d a antecipação de renovação da concessão por parte do concessionário vLl a Malha centro-Leste, concedida à FCA, compõe três das quatro linhas ferroviárias que cruzam o Estado da Bahia, sendo fundamental para a infraestrutura de transporte do estado, tanto por ser a única ferrovia que cruza o estado nos sentidos norte, centro e sul do território estadual, quanto por ser o único acesso ferroviário aos portos de salvador e de Aratucandeias. Nesse cenário, não é possível o adequado controle social da prorrogação antecipada da Malha Centro-Leste sem franquear acesso à população da Bahia, diz um trecho do documento.

O documento elaborado pelo Grupo de Trabalho de Ferrovias do Crea-BA, foi assinado pelo presidente do Conselho e pelas entidades registradas destaca a importância da FCA para a infraestrutura de transporte do Estado, por ser a única que cruza a Bahia nos sentidos Norte, Centro e Sul do território estadual, quanto por ser o único acesso ferroviário aos Portos de Salvador e de Aratu-Candeias.

Assinaram o documento as entidades: Associação Baiana de Geólogos, Associação Baiana de Engenharia de Segurança, Associação dos Engenheiros Agrimensores do Estado da Bahia, Associação dos Engenheiros e Técnicos da Costa do Descobrimento, Clube de Engenharia da Bahia, Sindicato dos Engenheiros da Bahia, Associação Baiana dos Engenheiros de Minas, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis – Departamento Bahia, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Luís Eduardo Magalhães, Associação dos Engenheiros de Pesca, Associação Profissional dos Geógrafos da Bahia, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia e Instituto dos Arquitetos do Brasil. Este último como entidade convidada.

O GT do Crea realizou um relatório preliminar sobre o modal em solo baiano ante o novo marco regulatório do modal das ferrovias brasileiras. O documento serviu de base para a elaboração da Carta Aberta sobre a Ferrovia Centro Atlântica.