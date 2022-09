Prefeitura de Feira ‘chega junto’ do São João do Cazumbá: escola e calçamento

abordada aqui no Blog da Feira há quase 10 anos. Localidade encravada em uma área no Centro Industrial do Subaé (CIS), territorialmente pertencente ao bairro do Tomba, sofre um constante abandono por parte do poder público em razão de diversos aspectos que vão do geográfico ao econômico. Na manhã de hoje, terça-feira, 27, o prefeito Colbert Filho e a secretária de Educação, professora Anaci Paim, autorizaram o início da obra de construção de uma nova unidade de ensino para a localidade do Tomba. A comunidade do São João do Cazumbá é frequentementeLocalidade encravada em uma área no Centro Industrial do Subaé (CIS), territorialmente pertencente ao bairro do Tomba, sofre um constante abandono por parte do poder público em razão de diversos aspectos que vão do geográfico ao econômico. Na manhã de hoje, terça-feira, 27, o prefeito Colbert Filho e a secretária de Educação, professora Anaci Paim, autorizaram o início da obra de construção de uma nova unidade de ensino para a localidade do Tomba.

A área construída da Escola Municipal Margarida Brito de Oliveira sairá de 104 m2 para 554 m2. No novo prédio, a comunidade vai ganhar seis salas de aula, biblioteca, sala para os professores e para o atendimento às crianças com deficiência, cozinha, despensa, refeitório, um depósito de material de limpeza e ainda módulo administrativo, com os setores de secretaria e direção. O prefeito também acompanhou a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em ruas localizadas no bairro .

No momento, as obras estão concentradas na rua Cravo mas outras artérias localizadas do bairro que receberam os investimentos da Prefeitura de Feira foi a rua Toninha, onde foi feita a drenagem e a pavimentação asfáltica, e a 1ª e 2ª travessas São João – nestas vias foram aplicados o paralelo, bem como o trecho da rua dos Freitas. Os trabalhos foram executados pela Superintendência Municipal de Operações e Manutenção (SOMA).

foto;ACM/SecomFSA