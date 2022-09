JAM no MAM no Solar do Unhão neste sábado em Salvador

Continuando com sua programação de música instrumental independente em Salvador, a JAM no MAM faz o jazz voltar a soar no pátio do Solar do Unhão neste sábado (1º). A programação começará às 18h, com a banda Geleia Solar abrindo o palco para todas as pessoas interessadas em tocar e criar experimentações sonoras a partir de standards do jazz e da MPB.

Para quem estiver presente, será mais uma oportunidade de aproximação rica com diversas linguagens musicais e suas dinâmicas, num mix de baião, samba, frevo, salsa, blues e o que mais for proposto por quem subir ao palco para tocar. A Geleia Solar, banda base da JAM, estará formada por André Becker (sax alto), Bruno Aranha (teclado), Felipe Guedes (guitarra), Gabi Guedes (percussão), Ivan Bastos (baixo), Ivan Huol (bateria), Lorena Martins (bateria), Lucas Decliê (sax alto e flauta), Matias Traut (trombone) e Rowney Scott (sax soprano). A JAM no MAM é um projeto da Huol Criações e tem direção artística do músico Ivan Huol.

Ingressos: de R$ 5 a R$ 40, vendidos exclusivamente através da plataforma Sympla: