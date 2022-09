Os repentistas e o bêbado

Nesta quarta -feira (28), na banca do Cordelista Jurivaldo Alves, no Mercado de Arte Popular de Feira de Santana, local de reuniões diárias para boas resenhas, o repentista Ceará narrou ao jornalista Jânio Rêgo, algumas situações vivenciadas ao longo dessa sua atividade cultural, da qual também sobrevive.

Segundo o artísta, estava em Bom Jesus dos Pobres, distrito de Saubara e juntamente com um amigo se apresentou em uma praça local.

De acordo com o artísta o palco estava lotado, e a dupla recebeu calorosos aplausos.” “Após cinco horas de apresentação, na ” bilheteria” só só havia R$19 reais. Não dava nem para pagar o nosso almoço”, disse artísta, Ceará falou que foi grande a decepção com dinheiro arrecadado com a passagem do chapéu entre o público . ” Estava triste e sem destino, foi quando chegou um bêbado e nos levou a um terreiro de candomblé”.

Segundo Ceará, no templo religioso o pai de santo suspendeu o ritual que estava acontecendo e pediu a eles uma apresentação.

“Versamos cerca de uma hora e conseguimos arrecadar R$ 240 reais. Aprendi que nessa caminhada devemos respeitar os bêbados e as prostitutas”, disse sorridente.

Repentista é um poeta que realiza seus poemas por meio de improvisos em forma de repente. Os poetas repentistas inserem-se na tradição da literatura oral e da literatura de cordel de uma determinada região ou país.

Luiz Tito é fotojornalista e editor do site Digaí Feira onde esse texto foi originalmente publicado hoje (quarta-feira,28)