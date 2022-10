Parque da Cidade ganha mais ipês, ingá, aroeira, angico e pau ferro

Os serviços de revitalização do Parque da Cidade Frei José Monteiro Sobrinho, no conjunto Feira VII, seguem com as obras de recuperação da fachada e a construção de novas pistas que dão acesso à área da lagoa. Neste espaço novas espécies da mata ciliar foram plantadas, como ipês, ingá, aroeira, angico e pau ferro.

O diretor de Áreas Verdes, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, João Falcão, destaca que a estrutura metálica da fachada do equipamento municipal foi recuperada, bem como os portões. Os alambrados dos campos de futebol serão substituídos por tubos galvanizados.

João Falcão destaca ainda está sendo implantada uma drenagem natural para direcionar a água das chuvas até a lagoa. “Fizemos uma nova ponte, agora em alvenaria. Também pretendemos recuperar o píer e serão construídos 4 mil metros quadrados de pista, tanto para pedestres quanto ciclistas”, afirma.

Vale destacar que, embora esteja passando por intervenções, uma área do Parque da Cidade está liberada aos visitantes. O equipamento funciona de terça-feira a domingo.