Samba de Roda de Tubarão sábado na Cantina da Lua

Marque na agenda para sambar à vontade. No dia 8 de outubro, sábado, a partir das 15h, o grupo Samba de Roda de Tubarão sobe ao palco da Cantina da Lua, no Pelourinho em Salvador, e promete sacudir o Terreiro de Jesus com seu repertório de sambas de roda consagrados e canções autorais, como “Cachoeira é Minha Terra”, “Mulher Preta” e “Areia de Tubarão”, que cantam as histórias do Recôncavo e do Subúrbio Ferroviário de Salvador. O Samba de Roda de Tubarão é composto em sua maioria por moradores da comunidade tradicional que dá nome ao grupo, localizada à beira da Baía de Todos os Santos, no bairro de Paripe. O grupo nasceu em 2014 como “A Corda Samba de Roda” e agora retorna ao circuito cultural após a pandemia, com novo nome e com a missão de seguir valorizando e disseminando as identidades culturais do Subúrbio Ferroviário e do Recôncavo baiano, através do tradicional samba da Bahia. Couvert: R$ 5,00 por pessoa

