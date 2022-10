Colbert diz que é ‘anti-PT’ mas não declara voto em Bolsonaro

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) apoia ACM Neto e igualmente ao candidato do União Brasil manteve-se neutro e disse que não resolveu ainda em quem vai votar para a Presidência, se em Lula ou Bolsonaro, mas presssionado pelo radialista Dilton Coutinho, que o entrevistou hoje pela manhã no programa Acorda Cidade, declarou: “sou anti-PT”. Colbert comentou também sobre a eleição de candidatos com domicílio eleitoral em Feira de Santana e a adesão de Binho Galinha. Sobre o último disse apenas que na eleição passada houve situação semelhante e o grupo ronaldista ganhou a eleição em Feira. O Prefeito falou também sobre a Procuradoria Geral do Município. O programa pode ser acessado no site Acorda Cidade (clique)

