Mãe-de-santo agbá do Bembé do Mercado sepultada em Feira

Morreu em Feira de Santana aos 91 anos Maria Amália Gonçalves, mãe-de-santo, agbá (a mais antiga) do Bembé do Mercado, tradicional manifestação de matriz africana que ocorre anualmente na cidade de Santo Amaro da Purificação, no Reconcâvo baiano. Maria Amália residia no bairro da Rua Nova e foi sepultada na quarta-feira, 5, no cemitério São Jorge. A Associação Beneficente do Bembé do Mercado emitiu uma nota: “Jiobadê, iniciada mais velha do distrito de Acupe, atualmente residia em Feira de Santana.Religiosa muito querida pelo cuidado e valorização do Candomblé.Que os ventos de Oyá a conduza com alegria dos Orixás de todo o Orun”.

