Bonecas ecológicas de Marilene Brito no Bem Bahia da TVE

Nesta quinta-feira (13) o Bem Bahia especial do dia das crianças mostra as bonecas ecológicas, em Feira de Santana. O programa destaca o livro infantil ‘Anjo de Barro’, e visita o Museu do São Francisco, em Juazeiro. O Bem Bahia inédito vai ao ar todas às quintas-feiras, às 22h, com reprises às sextas-feiras, às 19h, e aos domingos, às 18h30.

A singularidade da cultura nordestina é inspiração para Marilene Brito, mestra bonequeira, conhecida há mais de 40 anos por fazer bonecas terapêuticas à base de materiais recicláveis. O programa mostra o trabalho da baiana que, através da sua arte, apresenta modos de vida das pessoas no campo, contemplando a fé e a riqueza da cultura nordestina.

A atração semanal destaca o livro infantil ‘Anjo de Barro’, obra que conta a história de uma menina de oito anos que se encanta com a produção de louças do vilarejo de Maragogipinho. A obra, escrita pela baiana de Nazaré das Farinhas, Ionã Scarante, quer despertar nas crianças o interesse por temas culturais relacionados à Bahia.

A equipe do Bem Bahia visitou o Museu do São Francisco, um espaço que guarda as memórias das navegações da região, e que possibilitou às crianças da escola pública conhecer a cultura do sertão do Velho Chico. O programa ainda mostra o palacete de arquitetura neoclássica, além de contar histórias e lendas do povo juazeirense.

Acompanhe a TVE Bahia nas redes sociais:

instagram.com/tvebahia

facebook.com/tvebahia

youtube.com/tvebahia

twitter.com/tvebahia