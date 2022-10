Guerra à vista: Câmara engaveta pedido da Prefeitura por crédito suplementar:

Tudo indica que a “paz” que tem reinado nos últimos dias entre a Câmara de Veraedores de Feira e a Prefeitura vai acabar em breve: faz dois meses no próximo dia 24 que chegou à Câmara de Vereadores de Feira de Santana um pedido de autorização da Prefeitura para abrir no Orçamento do corrente ano um crédito suplementar de 86 milhões de reais. Protocolado em agosto, o pedido (foto) ainda não foi levado ao plenário. O pedido se fundamenta em superávit financeiro verificado no balanço patrimonial e excesso de arrecadação em fontes próprias e relativos ao SUS e Fundeb. No pedido enviado à Câmara consta também como serão alocados os recursos suplementares.

