Estamos na luta para sair do inferno, mas nem o paraíso escapou das fake news

As fake news são perigos tão iminentes que alcançam todos os lugares, até mesmo aqueles que achamos ser paradisíacos e distantes de toda essa maldade. Na ilha de Boipeba, o novo alvo dessa onda de desonestidade é o bar e restaurante Casinha Latina, do jornalista e ativista Gilvan Reis. O estabelecimento tem movimentado há alguns anos a cena gastronômica, artística e cultural, focando na democracia, no respeito à diversidade e ao ecossistema da ilha, suas tradições, seus moradores e sua riqueza histórica.

A potência do espaço, que é parada obrigatória de quem visita a Ilha e também dos moradores, parece estar incomodando grupos antidemocráticos. Talvez pela intensa movimentação no espaço, com pessoas que se deleitam com a diversidade social e cultural e com a incrível troca de vivências entre ‘nativos’ e ‘turistas’, estes grupos neofascistas agora se aproveitam do momento eleitoral e da polarização que o país vive –sim, é entre o amor e o ódio – para espalhar fake news das mais estapafúrdias.

Instagram, a Casinha Latina se pronunciou sobre as fake news. Áudio que circula em Boipeba, cuja população é diversa, mas também com forte apelo evangélico, “acusa” a Casinha Latina de ser um “QG do MST”, como se isso fosse crime, e que lá dentro há uma ação coordenada para ocupar pousadas e fazendas da região. Também chama de cantinho do PT, como se ofensa fosse.Em seu perfil nose pronunciou sobre as fake news. “Apesar de acreditar na luta justa travada pelo MST ao longo de de´cdas, pela reforma agrária, pela produção de orgânicos, pela inclusão social e por mais justiça social, não somos um QG do MST, nem um cantinho do PT como o autor do áudio menciona. Aproveitamos para informar à comunidade que não há nenhuma ação sendo coordenada. Informamos também que o MST ocupa terras improdutivas, ninguém entrará na sua casa, ninguém roubará sua terra. Isso não é só mentira, isso é crime”.

O autor do áudio ainda faz ameaças em caso da derrota eleitoral do grupo que ele representa e diz apoiar e incentivar uma intervenção militar, tornando ainda mais grave a viralização do conteúdo por se configurar como mais uma ameaça, dessa vez à democracia e a Constituição. A Casinha Latina, ainda em seu perfil, continua seu pronunciamento:

“Ao autor do áudio e a quem ajuda a difundir essa fake news, informamos que trata-se de um crime eleitoral contra o estado democrático de direito. É crime contra a nossa honra, é calúnia e difamação. Nós não temos medo de discutir ideias, não temos medo das diferenças não vamos aceitar este tipo de ataque. As providências estão sendo tomadas e acompanhada de perto”. Agora, é esperar a justiça e a lei, pois o espaço cultural já acionou o TRE, advogados e vai entrar com uma queixa crime. Triste Brasil. Estamos na luta para sair do inferno, mas nem o paraíso escapou das fake news.

Hieros Vasconcelos Rêgo é jornalista, trabalha e mora em Salvador. O artigo foi originalmente publicado no site BNNews