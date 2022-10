Nova Lei de Licitações é o tema de minicurso da OAB Feira e Unifan

Dar enfoque ao que mudou com a Nova Lei de Licitações – n° 14.133/2021 – e como implantá-la em órgãos e entidades jurídicas é o objetivo do mini curso a ser realizado no próximo dia 19, das 8:30 às 12:00 e das 19:30 às 22:00, no auditório da OAB Subseção Feira de Santana. A instituição realizará este mini curso em parceria com a Unifan – Centro Universitário Nobre.

Vão palestrar no mini curso os advogados e professores, especialistas em Direito Administrativo, Dr. Gustavo Checcucci e Dr. André Malheiros. Os participantes poderão dispor de um certificado ao final do curso, cujas inscrições são gratuitas e podem ser feitas no dia do evento. Vale salientar que, para ter acesso ao evento, é necessário levar 1kg de alimento não perecível.