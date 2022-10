Desafio de Zé Ronaldo é ampliar vantagem de ACM Neto sobre Jerônimo em Feira

Foram apenas 5 mil e poucos votos a diferença entre ACM Neto e Jerônimo no primeiro turno em Feira de Santana. É essa margem de vantagem aqui no município de Feira e outros da região que o ex-prefeito Zé Ronaldo tem o desafio de ampliar neste segundo turno. Terreiro eleitoral dele há mais de duas décadas. Esta semana que passou Ronaldo saiu de uma “coordenadoria geral” que lhe outorgou ACM Neto quando escolheu Ana Coelho como vice, e resolveu trabalhar mais intensamente no capital político maior que ele tem, em Feira e municípios vizinhos. E aproveitou para se declarar publicamente, o que toda cidade sabe desde o segundo turno de 2018, que é bolsonarista. Zé Ronaldo é a cor bolsonarista de ACM Neto que João Roma não pode assumir. A oposição na cidade percebeu os movimentos do líder do grupo que já tem olhos em 2024 e procura fazer uma tempestade em copo d’água com uma reunião de cargos de confiança, uso da máquina, assédio, chama o MP, cadê o TSE…Na reunião em um espaço de festas da moda estavam presentes o ex-prefeito José Ronaldo e políticos envolvidos no segundo turno da campanha de ACM Neto para governador do Estado, como o deputado estadual eleito Pablo Roberto e lideranças locais. O prefeito Colbert Filho “não aparece na foto” que circulou. Fica cada dia mais quente a temperatura política na Feira.

Relacionado