Mais uma feirinha que deu certo no canteiro central da Getúlio: “Lá na Rua”

Pinturas, fotografias, desenhos, esculturas, objetos antigos, artes manuais, sebo, tudo isso você pode encontrar neste domingo, 16, pela manhã no espaço Marcus Morais, sob a sombra das árvores do canteiro central a avenida Getúlio Vargas, – trecho logo após a rua São Domingos. É o projeto “Lá na Rua” .O evento acontece das 8h às 12h. Essa feirinha de arte começou com uma sugestão do fotoartista Angelo Pinto à Secretaria de Cultura que hoje, junto com a Fundação Municipal, promovem e organizam o evento. Esta não é a única feirinha a funcionar na alameda central da maior avenida de Feira. A feira de cães e gatos próxima ao viaduto tem mais de 20 anos funcionando aos domingos.

Foto:Valdenir Lima/SecomFSA