Morre professora Marinita,aos 95 anos, uma das fundadoras da UEFS

Faleceu hoje, 17, aos 95 anos, a professora Maria Cristina de Oliveira Menezes, mais conhecida como Marinita. Filha de Áureo Filho e D. Palmira, Marinita sempre atuou como Professora, aqui em Feira no Colégio Estadual e depois como Diretora do Colégio Assis Chateaubriand. Em Salvador ensinou no Colégio João Florêncio Gomes depois na UFBA, até ser indicada membro da Comissão de implantação da UEFS, em 1968, participando de todo o processo de sua criação, já como Professora de biologia da antiga Faculdade Estadual de Educação. Posteriormente, atuou na UEFS, como titular da disciplina Biologia Celular, foi Diretora do Departamento de Ciências Biológicas e membro do Conselho de Administração até 1987, ali permanecendo até a sua aposentadoria em 1994.

Casou-se com o Sr. Gilberto Torres de Menezes, com quem teve cinco filhos: Gil Mário (Artista Plástico, Professor aposentado da UEFS e membro das Academias de Educação e de Letras e Artes de Feira de Santana), Maria Lina (Professora da UEFS) Jamile, Gilberto Junior e Betânia.

A Profa. Maria Cristina era membro fundadora da Academia de Educação de Feira de Santana, onde ocupava a Cadeira nº 5, tendo como Patrono o seu pai Áureo Filho.

Ativa participante, estava sempre presente nas reuniões e eventos da Academia, com seu jeito extrovertido e alegre, sempre atualizada com as notícias, especialmente da área da educação, interessada pelos acontecimentos e pelo crescimento de Feira de Santana, além de manter contato permanente com os educadores do seu tempo, disse o Presidente da Academia, Professor Josué Mello,

O velório está acontecendo no Centro de Velórios Gilson Macedo, Kalilândia, onde acontecerá a celebração das exéquias às dez horas e o sepultamento será no Cemitério São Jorge, às onze horas de amanhã, terça-feira, 18