Sociólogo Michel Maffesoli vem a Bahia para palestra na UFRB

VI Seminário Corpo e Cultura: Politeísmos Corporais

O corpo protagoniza os debates sobre moda e vestimentas, gênero, raça, arte e performance em encontro com pesquisadores nacionais e internacionais

O Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), realizará no próximo dia 21 de outubro, o VI Seminário Corpo e Cultura: Politeísmos Corporais com uma programação híbrida (presencial e online), através da participação de pesquisadoras e pesquisadores nacionais e internacionais, no Centro de Artes, Humanidades e Letras, em Cachoeira (BA). O encontro sediado na histórica cidade do Recôncavo Baiano busca fomentar o intercâmbio de saberes locais, regionais e internacionais, a partir do diálogo sobre o corpo em suas diversas vertentes: moda e vestimentas, gênero, raça, visibilidade e identidade, arte e performance, comunicação, cidade e patrimônio e demais investidas que se relacionam à composição da aparência e expressividade corporais. Reflexões essenciais à garantia da presença, através da conformação das dinâmicas de reconhecimento da beleza, como vetores importantes de representatividade, resistência e constituição de corporalidades plurais.

A conferência de abertura, das 9h15 às 10h, terá como convidado remoto o Ms. de Conferências Prof. Dr. Fabio La Rocca, da Université Paul Valéry, Montpellier III – França, cujas investigações se debruçam sobre a dimensão estétic nas cidades, a presença e a configuração de tribos urbanas através das dinâmicas corporais e a sociologia do imaginário. O diálogo será intermediado pelas professoras doutoras Beatriz Ferreira Pires (USP) e Renata Costa Leahy (UNIME /ANHANGUERA).

Na conferência de encerramento, o Seminário receberá um dos maiores especialistas na pós-modernidade e referência nos estudos sobre práticas cotidianas, incluindo a moda, as tribos urbanas e as aparências, o professor de Sociologia da Universidade de Paris V, Sorbonne – França, Michel Maffesoli. O sociólogo francês participará pela primeira vez presencialmente a convite do Corpo e Cultura. A conferência acontecerá das 17h30 às 18h15 com tradução simultânea e mediação presencial da Profa. Dra. Renata Pitombo (UFRB) e da Profa. Dra. Angélica Adverse (UFMG), remotamente.

O evento terá também duas mesas temáticas: Poéticas Corporais, das 10h15 às 12h15, com as presenças das professoras doutoras Edilene Dias Matos (UFBA/Academia de Letras da Bahia) e Daniela Matos (UFRB) e, de modo remoto, do Prof. Dr. José Roberto Severino (UFBA) com a mediação presencial da Ma. Vanhise Ribeiro (Doutoranda UFBA); e Artivismos Contemporâneos, das 14h15 às 16h15, com as professoras doutoras Carol Barreto (UFBA) e Rosane Gomes (UFMG) e o Prof. Dr. Leandro Colling (UFBA), intermediados remotamente pelo Prof. Dr. Etevaldo Cruz (IFMT).

A programação, que terá a transmissão online da TV UFRB através do seu canal do YouTube, seguirá com mesa de lançamento de livros, entre 16h15 e 17h, apresentada pelo Prof. Dr. Guilherme Fernandes (UFRB), com os títulos: A cultura em tempos sombrios, projeto integrador do Programa Multidisciplinar de PósGraduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura), em parceria com pesquisadoras e pesquisadores do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Cult) e de diversos grupos de pesquisa a eles vinculados, organizado pelos professores doutores Leandro Colling (UFBA) e Adriano Sampaio (UFBA); Oralidades entre costuras do tempo, organizado pela Profa. Dra. Edilene Matos (UFBA/Academia de Letras da Bahia) e pelo Prof. Dr. Beto Severino (UFBA); e Moda e Crítica: Prazer, julgamento e avaliação, da Profa. Dra. Renata Pitombo (UFRB). As inscrições para os ouvintes que desejarem certificação são gratuitas e estarão abertas durante o evento presencial.

Em sua sexta edição, o Seminário Corpo e Cultura é realizado a cada dois anos incentivando a troca de conhecimento entre pesquisadoras e pesquisadores do grupo de pesquisa com outros grupos, assim como pesquisadoras e pesquisadores do Brasil e do mundo. O encontro é uma promoção do grupo de pesquisa Corpo e Cultura (Cadastrado no CNPq) – sob a coordenação das professoras doutoras Renata Pitombo Cidreira (UFRB) e Beatriz Ferreira Pires (USP) – com o apoio institucional e financeiro do Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), através do PROAP (Programa de Apoio à Pós-Graduação), e do Programa de Pós-graduação em Comunicação – Mídia e Formatos Narrativos (PPGCOM) da UFRB.

VI Seminário Corpo e Cultura: Politeísmos Corporais

Onde? Centro de Artes, Humanidades e Letras, em Cachoeira (BA) (Evento híbrido).

Quando? 21 de outubro de 2022, das 9h às 18h30.

Transmissão? Canal da TV UFRB no Youtube www.youtube.com/ufrb

Gratuito – Inscrições durante o evento presencial, em Cachoeira. Mais informações, no Instagram: @gpcorpoecultura e na página do Facebook www.facebook.com/grupodepesquisacorpoecultura

Programação

9h às 9h15: Fala de Abertura e apresentação – Profa. Dra. Renata Pitombo (UFRB) – Profa. Dra. Beatriz Pires (USP) *remoto*

9h15 às 10h: Conferência de Abertura – Prof. Dr. Fabio La Rocca (UPVM3) *remoto* Mediação: Profa. Dra. Beatriz Pires (USP) *remoto* e Profa. Dra. Renata Leahy (UNIME – Anhanguera Salvador)

10h15 às 12h15: Mesa 1 – Poéticas Corporais – Profa. Dra. Edilene Dias Matos (UFBA/Academia de Letras da Bahia) – Prof. Dr. José Roberto Severino (UFBA) *remoto* – Profa. Dra. Daniela Matos (UFRB) Mediação: Ma. Vanhise Ribeiro (Doutoranda UFBA)

12h15: Almoço 14h15 às 16h15: Mesa 2 – Artivismos Contemporâneos – Profa. Dra. Carol Barreto (UFBA) – Prof. Dr. Leandro Colling (UFBA) – Profa. Dra. Rosane Gomes (UFMG) Mediação: Prof. Dr. Etevaldo Cruz (IFMT) *remoto*

16h15 às 17h: Lançamento de livros – Profa. Dra. Renata Pitombo (UFRB) – Profa. Dra. Edilene Matos (UFBA) – Prof. Dr. Leandro Colling (UFBA) Mediação: Prof. Dr. Guilherme Fernandes (UFRB)

17h30 às 18h15: Conferência de Encerramento – Prof. Dr. Michel Maffesoli (SORBONNE / Paris Descartes) Mediação: Profa. Dra. Renata Pitombo (UFRB) e Profa. Dra. Angélica Adverse (UFMG) *remoto*

18h15: Finalização do evento – Profa. Dra. Renata Pitombo (UFRB)