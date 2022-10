Efeito Rachadinhas: Câmara devolve pedido de empréstimo para infra-estrutura

Como resposta ao ex-procurador-geral, advogado Moura Pinho, a Mesa Diretiva da Câmara de Vereadores de Feira devolveu ao Poder Executivo um pedido de empréstimo de cerca de 200 milhões de reais para a realização de obras de infra-estrutura urbana e rural e de preservação dos recursos hídricos do Município. O advogado disse em um programa de rádio – Acorda Cidade – que há denúncia de que existem “rachadinhas”** em gabinetes de vereadores e que tal denúncia já estaria protocolada no Ministério Público do Estado. A fala de Moura, considerado o porta-voz do governo Colbert Filho (MDB) aterrisou como uma “granada” na Câmara e reanimou o espírito bélico que envolve as relações entre o presidente da Câmara, vereador Fernando Torres (PSD) e o prefeito Colbert Filho (MDB). Também em retaliação a Moura Pinho, os vereadores “sustaram” a nomeação dele para uma Agência Reguladora para a qual nomeou o Prefeito. A “guerra” está de volta.

**Rachadinha” é o nome popular dado para “desvio de salário de assessor”. Na prática, trata-se de uma transferência de parte ou de todo salário do servidor para o parlamentar ou secretários a partir de um acordo anteriormente estabelecido.