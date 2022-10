Em Feira vivem 42 venezuelanos da etnia warao

Em Feira de Santana vivem atualmente 42 pessoas da etnia warao, da Venezuela, divididas em oito famílias. O mapeamento foi realizado no mês de junho pela associada de Soluções Duradouras da ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), Camila Sombra que entregou um quadro da situação ao prefeito Colbert Martins Filho. Considerando apenas os maiores de 6 (seis) anos de idade, 70% do grupo nunca havia frequentado o sistema de educação – tanto no Brasil como no país de origem. Entre os que iniciaram os estudos, nenhum concluiu o Ensino Fundamental. Na ocasião do mapeamento, duas das quatro crianças em idade escolar estavam matriculadas na Rede Municipal de Ensino – as outras duas aguardavam matrícula por terem chegado recentemente. Camila Sombra (foto) explica que o principal objetivo do mapeamento é detalhar as necessidades específicas deste grupo. “É necessário uma abordagem comunitária, uma abordagem próxima do poder público com esses grupos para evitar evasão escolar, continuidade do acompanhamento de saúde, para que tenham uma mediação cultural, e para que todas as respostas de politicas publicas tenham atenção ao perfil dessa população”, salientou. O prefeito Colbert Martins Filho destacou que o Município tem garantido toda a assistência aos refugiados da etnia warao. Assegurando, inclusive, o acesso a benefícios sociais. “.

Leia mais: Secom/FSA